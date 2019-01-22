Мужчина почти 40 лет носит только желтую одежду

Сирийцу Абу Заккуру 68 лет и он известен практически всем жителям города Алеппо. Не заметить мужчину сложно, на улицах города он всегда выделяется в толпе. Все дело в том, что уже 36 лет Абу носит одежду только желтого цвета.

Вещей других оттенков в гардеробе мужчины просто нет: много лет назад он раздал свою одежду «ненужных» цветов беднякам, а сам полностью обновил свои наряды.

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Причина по которой Заккур вдруг стал похож на канарейку не совсем обычна. В конце января 1983 года мужчине приснился, по его словам, удивительный сон. Во сне он увидел себя одетым полностью в ярко-желтые одежды и находился он будто в странном, но прекрасном мире, в котором все вокруг было такого же лимонного оттенка. Абу отмечает, что чувствовал себя там невероятно спокойно и умиротворенно. Проснувшись, мужчина решил, что этот сон — знак того, что он должен изменить свою жизнь. И начать Заккур решил с одежды.

С тех пор мужчина носит лишь вещи того оттенка, какой увидел в своем удивительном сне и считает, что это обусловлено какой-то важной миссией, которая ему предназначена. Правда, о какой именно миссии идет речь, сам Абу толком пока не знает. Но предполагает, что является предвестником того времени, когда в мире не будет войн и бед, а на земле, наконец, воцарится мир и счастье.

Возможно, это всего лишь фантазии странного мужчины, но то, что он делает жизнь жителей Алеппо чуточку лучше ежедневно, совершенно точно. Яркие одеяния Заккура привлекают внимание прохожих и даже на самых хмурых лицах появляются улыбки.

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“Желтый человек”, как давно окрестили Абу в городе, не против повышенного внимания к собственной персоне. Он с удовольствием общается с прохожими и никогда не отказывается сфотографироваться на память.