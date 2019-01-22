Драгоценные камни, которые никто не купит

Кто-то предпочитает сохранять капитал, вкладывая деньги в недвижимость. Другие выбирают ценные бумаги, третьи — золото. А кое-кому по вкусу магический блеск драгоценных камней, которые тоже со временем дорожают. И таким ценителям есть где развернуться, эти камни действительно красивы и фантастически дороги.

К числу самых дорогих камней относятся природные изумруды и сапфиры. Цена самых качественных зелёных изумрудов и синих сапфиров доходит до 8 000 долларов за карат. Один из самых известных представителей этого «драгоценного семейства» — сапфир «Миллениум». Его нашли в 1995 году на острове Мадагаскар. Тогда камень весил 90 000 карат. В процессе обработки, длившейся несколько лет, он потерял примерно треть веса. «Миллениум» по размеру сравним с футбольным мячом, он украшен 134 вырезанными на поверхности портретами людей, сыгравших значительные роли в истории человечества, и весит 61 500 карат. Человек, который пожелает купить сапфир, обязан будет разместить его в месте, где на него смогут любоваться люди. Впрочем, пока желающих заплатить 180 миллионов долларов за драгоценность не нашлось.

Сколько стоят светящиеся турмалины Параиба? Куда попали осколки легендарного алмаза «Куллинан»? И чем поражают сапфиры сорта «падпараджа»? Узнайте об этом из ролика.