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Лондонские рыбы подсели на наркотики 

Рамблер 52 минуты назад
В Лондоне специалисты провели анализ воды из Темзы и обнаружили, что в ней заметно повышено содержание кокаина. Любопытно, что забор проб проводился возле здания британского парламента. Теперь экологи обеспокоены здоровьем речных обитателей: они уверены, что рыбы успели привыкнуть к наркотику. Они давно наблюдают повышенную активность угрей и предполагают, что это происходит из-за воздействия наркотического вещества.
Лондон считается одним из лидеров по употреблению кокаина. В Темзу наркотик попадает во время ливней, когда вода из переполненных коллекторов перетекает в реку.
Безумный мир , Видео , Места , Парламент Великобритании
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