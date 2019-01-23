Лондонские рыбы подсели на наркотики

В Лондоне специалисты провели анализ воды из Темзы и обнаружили, что в ней заметно повышено содержание кокаина. Любопытно, что забор проб проводился возле здания британского парламента . Теперь экологи обеспокоены здоровьем речных обитателей: они уверены, что рыбы успели привыкнуть к наркотику. Они давно наблюдают повышенную активность угрей и предполагают, что это происходит из-за воздействия наркотического вещества.

Лондон считается одним из лидеров по употреблению кокаина. В Темзу наркотик попадает во время ливней, когда вода из переполненных коллекторов перетекает в реку.