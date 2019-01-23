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Лысый еж каждый день ходит к массажисту 

Рамблер 3 часа назад
В Великобритании набирает популярность ролик о лечении лысого ёжика. Мужчина, который обнаружил лесного обитателя, даже не понял, что это ёж, но отнёс найдёныша к ветеринару. Там-то и выяснилось, что ёжик по какой-то причине потерял почти все иголки. Специалисты назначили животному массаж с алоэ, так что теперь лысый ёжик ежедневно навещает массажиста. Малышу уже дали имя Bear и сейчас он отлично себя чувствует.
Раньше люди уже находили ежей с подобными проблемами. Специалисты не могут дать точного ответа на вопрос, почему животные теряют иголки, но есть предположение, что это может быть обусловлено генетическим сбоем.
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