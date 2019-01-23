Тайные вечеринки миллиардеров

Иногда кажется, что миллиардеры — люди из параллельной вселенной, органично сосуществующие рядом с нами. Да, по сути, они такие же, как мы. Но в жизни каждого человека что-то меняется, когда он достигает определенного уровня богатства. Самолеты становятся частными, обычные дома превращаются в неприступные замки, а вечеринки — в закрытые. Изоляция от обычных людей дает о себе знать все больше и больше, но в этом нет ничего такого.

Можно даже сказать, что миллиардеры и миллионеры — субкультура, тайное общество, войти в которое может далеко не каждый, как к масонам или иллюминатам. И помимо огромных расходов, которые для этих людей почти ничто, а для нас — большие деньги, половина средств тратится на конфиденциальность, позволяющую вести настолько разгульный, противоречащий моральным нормам образ жизни, что они готовы за это платить. Однако распространятся об этом не принято. Но все же о скрытой стороне существования миллиардеров кое-что известно, поэтому мы и решили поделиться тем, как живет богема планеты Земля.

Секс-вечеринки в Силиконовой долине

Закрытые мероприятия, попасть на которые удается только очень обеспеченным людям. Сразу разрушим клише, показанное в голливудских фильмах, когда званный ужин готовит огромный штат прислуги. Здесь этого нет, поскольку размах и грандиозность очередной вакханалии лучше скрыть от посторонних глаз простолюдинов. Поэтому приготовлением еды занимается сам хозяин и круг его приближенных. Гостям же можно все, кроме использования своих мобильников и выхода в социальные сети. Вряд ли кому-то будет приятно на следующий день обнаружить себя на YouTube, где можно разрушить созданный годами образ.

Также фотографировать не разрешается потому, что на свет может вылезти употребление различных наркотических веществ на таких вечеринках. Ну, а об оргии, которая способна переплюнуть даже финальную сцену «Парфюмера», мы вообще молчим. Люди, собравшиеся на секс-вечеринку в Силиконовой долине, настолько лишены предрассудков, что спокойно меняются своими женами и подружками либо предпочитают уединиться с девушкой и несколькими любовницами сразу.

Один из главных стимулов таких мероприятий — полное беззаконие и разрушение моральных устоев общества, которые приходится соблюдать на публике. Может, богатые люди и являются хорошим примером для мотивации, но не многие из них станут образцом человека с большой буквы «Ч».

Дни рождения миллиардеров

Это тоже отдельная тема в жизни богатых людей. Если для вас нормально посидеть с небольшим кругом друзей в ресторане на тысяч 10 за вечер, то миллиардеры потратят денег в разы больше, заказывая на первый взгляд совсем лишние вещи. Но для них они будут показателем крутости.

Кто-то спокойно готов выложить тысяч 200-300 долларов, чтобы отметить первый День рождения своего ребенка, который еще ничего не понимает. Кто-то любит уединиться с друзьями на своей яхте, чтоб уж точно никто не достал. А вот малайзийский миллиардер Джо Лоу закатил в Вегасе такую пьянку, что ее до сих пор не могут забыть. Самое главное — никто толком так и не знает, чем этот человек заработал себе на жизнь, но это и неважно. Главное, что деньги есть.

Бизнесмен выкупил участок земли, в короткий срок возвел там что-то вроде самолетного ангара, который в день его рождения заполнили различные звезды типа Канье Уэста, Ким Кардашьян и даже Ди Каприо. Пока перед гостями выступали Бритни Спирс Крис Браун , кто-то катался на колесе обозрения, кто-то прыгал на огромных цирковых батутах, кто-то важно сидел в сигарном зале. А в конце вечера, конечно, над небом разразился такой фейерверк, какой не на каждом фестивале пиротехники можно увидеть. В общем, отпраздновал свой 31 день рождения Лоу на славу.

Тайное убежище

Как мы уже говорили, свои развлечения такие люди предпочитают скрывать от посторонних. В стороне не остался и Генри Николас, основатель крупной фирмы Broadcom, который превратил один из складов в Калифорнии в свой личный лупанарий. Там каждую ночь менялись девушки, с которыми Генри и его друзья весело проводили время, а также постоянно пополнялся запас наркотиков, особенно в ходу был кокаин. Плюс ко всему, когда позже отдых от этого разгула миллиардеру наскучил, он нанял бригаду строителей, которые должны были провести подземный тоннель, соединяющий царство разврата с его основным местом жительства.

Тех, кто хорошо знал Николаса, такое поведение не шокировало. Достаточно вспомнить случай в его частном самолете, когда он настолько сильно дымил марихуаной, что пилоту пришлось надеть кислородную маску. К сожалению, все это быстро закончилось, поскольку Генри уличили в мошенничестве и арестовали за жизнь в стиле императора Калигулы.

Бал Иллюминатов у Ротшильдов

Естественно, богатым людям необходимо не просто закатывать громкие вечеринки, а делать это так, чтобы переплюнуть своих коллег по цеху. В 1972 году отличилась Мари-Элен Ротшильд, устроившая сюрреалистический бал в стиле ордена Иллюминатов. На том вечере было много культовых деятелей искусств: Одри Хепберн , Сальвадор Дали, Мариса Беренсон — звезда вышедшего в те годы фильма Кубрика «Барри Линдон». К слову, ходят слухи, что именно этот бал вдохновил режиссера на создание своей последней картины «С широко закрытыми глазами».

Сам стиль вечеринки был полностью выдержан. Приглашения, написанные секретным шифром; лабиринт, через который гостям приходилось идти, чтобы попасть в основной зал; хозяйка вечера, на чьей прическе элегантно сидела голова оленя с золотыми рогами. Гости тоже не отставали, сильно заморочившись со своими украшениями.

Звезда «Завтрака у Тиффани» надела на себя полноценную птичью клетку вместо головного убора. А вокруг все мерцало оранжевым, имитируя адский огонь. Это все, что известно о том вечере. Какая вакханалия разразилась в стенах Château de Ferrières, мы можем только гадать.

Темная сторона Канн

Каннский кинофестиваль вот уже 60 лет продолжает радовать любителей кинематографа скандальными и не очень шедеврами. Но все, что доступно видению простого обывателя: кино, красная ковровая дорожка и звезды, ходящие по ней туда-сюда. Однако, больше чем искусство, прибывающих сюда богатых людей интересует секс. А для некоторых девушек это шанс заработать за пару дней такие деньги, что потом можно спокойно прожить целый год без работы.

Здесь рады абсолютно всем: и высококлассным дамам по вызову, и обычным уличным проституткам. В бухте Канн, как правило, стоит 30 или 40 роскошных яхт, на которых собираются хозяин, его друзья и где-то 10 девушек, каждая из которых может заработать около 40 тысяч долларов за одну ночь. Сама программа довольно стандартная: секс, наркотики, выпивка и иногда беседы о высоком.

Вакханалия на Уолл-стрит

В реальности все немного не так, как показано в фильме с уже упомянутым нами Леонардо Ди Каприо . Да, здесь есть шумные вечеринки с выпивкой и прочими атрибутами, правда, в обществе, построенном на заре Великой депрессии, они проходят несколько иначе. Попав сюда, можно увидеть, как самые настоящие миллиардеры устраивают свой личный капустник для богатых. Они часто разыгрывают сатирические сцены, показывают пародии, наполненные сексизмом и гомофобией, смеются над своим же богатством. В общем, делают все то, что на людях сделать и сказать считается недопустимым. Это не самое приятное общество людей. Ведь именно они, разрушившие в 2008 году мировую экономику, первые же и посмеялись над своей «шалостью». Но смешно было только им.

Бильдербергская группа

Маргарет Тэтчер и Билл Гейтс. Согласно различным слухам и безумным теориям заговора, эта группа людей может представлять опасность для мира, поскольку в любой момент способна получить, если не уже, мировое господство в свои руки. Кто-то называет их кукольниками, которые даже сейчас понемногу управляют остальным миром, будто марионетками. Один из членов этого ежегодного собрания самых высокопоставленных и богатых людей планеты заявил, что слухи о захвате Земли этими людьми преувеличенны, но что-то действительно может быть правдой. Поэтому кто знает, возможно, именно они давно управляют нашими жизнями. Среди бывших членов группы засветились Тони Блэр , принц Чарльз, Билл Клинтон

Burning man

Известный фестиваль, который уже не первый год проходит в пустыне Блэк-Рок в конце августа. Это место с различными атрибутами возможного будущего в стиле стимпанк, где неподготовленным людям приходится выживать. Не очень теплые ночи, очень жаркие дни и песчаные бури, из-за которых видимость местности почти пропадает. Плюс ко всему не каждому удается туда добраться, так как одна закупка необходимого может выйти в довольно круглую сумму. Для богатых же людей это вариант не только раствориться и побыть среди обычных людей, но и выйти из зоны комфорта, не выходя из нее.

Помимо VIP-зон, здесь есть специальные места и гостиницы, в которых ночь будет стоить около 1000 долларов, а обед обойдется в 250. Так что для них это хороший способ отдохнуть, наладить контакт с партнерами, заключить сделки и, главное, быть невидимыми, оставаясь у всех на виду.

Саудовские принцы забивают на ислам

В Саудовской Аравии хорошо не только быть наследным принцем, но и вообще принадлежать к королевской семье. Членов ее около 10 тысяч, и ни на кого репрессивные законы ислама не распространяются, в отличие от местных жителей. Так, например, один из принцев второго класса, которому до престола очень далеко, умудрился закатить вечеринку в честь Хэллоуина. Конечно, там было все, что по религиозным законам возбраняется. Алкоголь рекой, достаточное количество девушек по вызову, наркотики типа кокаина и гашиша. Как говорят, это не единичный случай, а такое поведение и мероприятие считаются довольно обыденными в этих социальных кругах. Страшно представить, что может устроить главный принц, не говоря уже о том, сколько денег он туда вложит.

Секретное общество Богемской рощи

Еще один способ отдыха для высокопоставленных богатых людей, преимущественно политиков. Может показаться, что это летний лагерь, вобравший в себя лучшие традиции античных театров и вакханалий. Как говорят некоторые представители сообщества, это клуб по интересам, в котором люди могут разделить свою страсть к музыке, природе и театральному искусству.

Билл Клинтон однажды рассказывал о посещении этого места, где богатые республиканцы кругом стоят голые напротив красного дерева и медитируют, не боясь быть увиденными. Главные правила лагеря: не заниматься во время пребывания там бизнесом и политикой, не мочиться на деревья и быть всегда пьяным. Четко исполняется только последнее.

Говорят, что деятельность общества ведется настолько давно, что даже в 1968 году по пьяной лавочке здесь смогли договориться Рейган и Никсон о невмешательстве первого в предвыборную гонку. Вот так и принимаются важные политические решения.

Странная благотворительность

С одной стороны, если большие средства идут на благотворительность, то не особо имеет значение, как различным фондам их удается заполучить. С другой, все эти акции бывают настолько странными, что трудно в это поверить. Одна из них — благотворительный ужин «Президентский клуб», где присутствующие сорят деньгами, которые пойдут на благородное дело, но не самым благородным способом. Для проведения мероприятия нанимают хостес с модельной внешностью. За определенную плату их наряжают только в нижнее белье, немного накачивают алкоголем и выставляют на всеобщее обозрение. Обезумевшие мужчины смотрят на них, пристают и пускают слюну. Все это мероприятие щедро оплачивается, а собранные средства действительно идут на благотворительность, а не мимо кассы.

Свадьба в стиле «Властелина колец»

Когда ты миллиардер, вряд ли ответ «нет» тебя устроит, особенно если дело касается твоей свадьбы. В 2013 году Шон Паркер закатил грандиозную церемонию бракосочетания, равной которой в наше время, наверное, не будет. Во-первых, он устроил ее посреди леса из красного дерева. Во-вторых, за несколько месяцев команда строителей возвела там пруд, мосты, искусственные руины замка и высокие ворота из кованого железа, на которых красовались инициалы новобрачных. А для 364 приглашенных гостей были созданы костюмы в стиле фильма «Властелин колец».