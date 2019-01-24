Шимпанзе научилась убирать клетку

19-летняя шимпанзе Меи Су, которая живёт в зоопарке китайского города Шэньян, научилась убирать свою клетку. По словам смотрительницы, поначалу обезьяна просто копировала действия уборщиков и теперь довольно ловко управляется с метлой. Сотрудники зоопарка считают Меи Су умной и говорят, что её интеллект примерно соответствует уровню интеллекта 3-4-летнего ребёнка. Так, шимпанзе предпочитает откручивать пробки с пластиковых бутылок, а не откусывать их, как делают сородичи. Кроме того, Меи Су любит играть в футбол, а уборка стала её очередным хобби. Впрочем, далеко не всегда шимпанзе подметает мусор ради стремления к чистоте. Иногда работники зоопарка прячут в листьях еду, и Меи Су ищет лакомство, подметая клетку.