Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интернет‐зависимая семья два года сидела дома 

360tv.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Итальянская семья два года не выходила из дома из-за интернет-зависимости. Об этом сообщил сайт телеканал «Мир 24» со ссылкой на агентство ANSA.
Родственники из небольшого города Саленто на юго-западе Италии два года игнорировали прогулки. Из дома все это время не выходили 43-летняя женщина, ее 40-летний муж и их сын-подросток. Только девятилетняя дочь посещала магазины и школу. Семья жила на сбережения и социальное пособие, которое получал отец.
О компьютерной зависимости семьи узнали случайно. В школе обратили внимание на неопрятный вид ученицы. Об этом доложили директору, а тот в свою очередь предупредил социальные службы. Вскоре выяснилось, что родители не занимаются воспитанием детей: взрослые постоянно играют в онлайн-игры.
По словам медиков, хуже всех себя чувствовал подросток. Ребенок практически все время проводил в сидячем положении. Поэтому теперь ему понадобится длительный период физиотерапии.
360tv.ru: последние новости
Девушка спросила, как люди рисуют крестик. «Неправильные» варианты связали с психическим здоровьем Лучшее имя для полицейского нашли пользователи Twitter Лабиринт призраков: настоящая история мистического дома Винчестеров
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Видео
00:53
Кот, который учится чирикать с птицами
Безумный мир
00:15
Казахский язык, похожий на звук мотора при -40
Безумный мир Люди
00:48
Осьминог устроил игру в прятки с дайвером
Безумный мир Люди
11:11
Артефакты, оказавшиеся подделками
Истории Вещи
00:17
Шимпанзе научилась убирать клетку
Безумный мир
01:11
Лысый еж каждый день ходит к массажисту
Безумный мир
03:17
Рекламные кампании, провалившиеся с треском
Безумный мир Вещи
00:33
Лондонские рыбы подсели на наркотики
Безумный мир Места
10:57
Драгоценные камни, которые никто не купит
Безумный мир Вещи
00:32
Домашний медведь поддержал хозяина
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение