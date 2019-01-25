Интернет‐зависимая семья два года сидела дома

Итальянская семья два года не выходила из дома из-за интернет-зависимости. Об этом сообщил сайт телеканал «Мир 24» со ссылкой на агентство ANSA.

Родственники из небольшого города Саленто на юго-западе Италии два года игнорировали прогулки. Из дома все это время не выходили 43-летняя женщина, ее 40-летний муж и их сын-подросток. Только девятилетняя дочь посещала магазины и школу. Семья жила на сбережения и социальное пособие, которое получал отец.

О компьютерной зависимости семьи узнали случайно. В школе обратили внимание на неопрятный вид ученицы. Об этом доложили директору, а тот в свою очередь предупредил социальные службы. Вскоре выяснилось, что родители не занимаются воспитанием детей: взрослые постоянно играют в онлайн-игры.

По словам медиков, хуже всех себя чувствовал подросток. Ребенок практически все время проводил в сидячем положении. Поэтому теперь ему понадобится длительный период физиотерапии.