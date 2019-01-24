Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионер стал психологом для осьминогов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Жизнь на пенсии можно протекать по-разному. Однако американец Уилсон Менаши, пожалуй, удивил всех. Мужчина работал инженером-химикоми и на пенсии быстро закучал. Тогда он не растерялся и стал волонтером в зоопарке "New England Aquarium" в Бостоне (штат Массачусетс).
Там он быстро нашел общий язык с осьминогами в прямом смысле слова. Он утверждает, что понимает этих гигантских головоногих, и они отвечают ему взаимностью. Иногда это даже оборачивается неловкой ситуацией — из-за постоянного контакта с осиминогами на теле мужчины остаются следы от присосок. К счастью, жена Уилсона понимает особенности его работы.
Мужчина не только ухаживает за осьминогами, но и интеллектуально их развивает, заставляя решать своеобразные головоломки, чтобы получить еду. Сотрудники зоопарка отмечают его благтворное влияние на животных, которые после общения с Уилсоном становятся спокойнее. Поэтому аквариумисты в шутку прозвали его психологом.
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Видео
00:53
Кот, который учится чирикать с птицами
Безумный мир
00:15
Казахский язык, похожий на звук мотора при -40
Безумный мир Люди
00:48
Осьминог устроил игру в прятки с дайвером
Безумный мир Люди
11:11
Артефакты, оказавшиеся подделками
Истории Вещи
00:17
Шимпанзе научилась убирать клетку
Безумный мир
01:11
Лысый еж каждый день ходит к массажисту
Безумный мир
03:17
Рекламные кампании, провалившиеся с треском
Безумный мир Вещи
00:33
Лондонские рыбы подсели на наркотики
Безумный мир Места
10:57
Драгоценные камни, которые никто не купит
Безумный мир Вещи
00:32
Домашний медведь поддержал хозяина
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение