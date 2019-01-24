Пенсионер стал психологом для осьминогов

Жизнь на пенсии можно протекать по-разному. Однако американец Уилсон Менаши, пожалуй, удивил всех. Мужчина работал инженером-химикоми и на пенсии быстро закучал. Тогда он не растерялся и стал волонтером в зоопарке "New England Aquarium" в Бостоне (штат Массачусетс).

Там он быстро нашел общий язык с осьминогами в прямом смысле слова. Он утверждает, что понимает этих гигантских головоногих, и они отвечают ему взаимностью. Иногда это даже оборачивается неловкой ситуацией — из-за постоянного контакта с осиминогами на теле мужчины остаются следы от присосок. К счастью, жена Уилсона понимает особенности его работы.

Мужчина не только ухаживает за осьминогами, но и интеллектуально их развивает, заставляя решать своеобразные головоломки, чтобы получить еду. Сотрудники зоопарка отмечают его благтворное влияние на животных, которые после общения с Уилсоном становятся спокойнее. Поэтому аквариумисты в шутку прозвали его психологом.