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Редкое существо попало на видео 

Рамблер 5 часов назад
Биологи засняли одно из самых удивительных существ на планете — саламандру Necturus maculosus, единственную из всех саламандр живущую под водой. Саламандры этого вида — одни из самых крупных в Северной Америке, они живут до 30 лет. У этих земноводных есть лёгкие, так что они могут дышать воздухом, но также у них есть и жабры. Нередко эти саламандры всю жизнь проводят под водой, не выходя на сушу. Обычно саламандры имеют коричневатую кожу с чёрно-синими пятнами, причём чем чище вода, тем темнее кожа. А вот в грязной воде окраска тела становится более светлой. От хищников Necturus maculosus обороняется с помощью яда, который генерируют особые железы, но, похоже, этого представителя люди не напугали.
Безумный мир , Видео
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