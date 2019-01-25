Редкое существо попало на видео

Биологи засняли одно из самых удивительных существ на планете — саламандру Necturus maculosus, единственную из всех саламандр живущую под водой. Саламандры этого вида — одни из самых крупных в Северной Америке, они живут до 30 лет. У этих земноводных есть лёгкие, так что они могут дышать воздухом, но также у них есть и жабры. Нередко эти саламандры всю жизнь проводят под водой, не выходя на сушу. Обычно саламандры имеют коричневатую кожу с чёрно-синими пятнами, причём чем чище вода, тем темнее кожа. А вот в грязной воде окраска тела становится более светлой. От хищников Necturus maculosus обороняется с помощью яда, который генерируют особые железы, но, похоже, этого представителя люди не напугали.