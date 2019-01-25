Сосед замаскировался, но потерял бдительность

Занятное видео сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. По какой-то причине одному жильцу установка камеры пришлась не по вкусу, и он задумал её уничтожить. Мужчина хорошо подготовился к злодеянию: выбрал плащ с капюшоном, который полностью скрывал его лицо. Он подошёл к камере и начала молотить по ней молотком. Увы, он настолько разгорячился, что с него слетел капюшон, открыв лицо. При этом камера, несмотря на повреждения, продолжала записывать происходящее. В итоге теперь всем известно, кто именно покушался на камеру. Автор ролика, выложивший его в Сеть, написал: «Маскировщик с тебя не очень, с тебя новая камера, сосед».