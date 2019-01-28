Советская загадка, которая заменяла экзамен в вузе

В советское время логические загадки были популярны, они много где печатались. По слухам, абитуриенты некоторых вузов, которые смогли правильно ответить на эти вопросы, поступали без экзаменов. Конечно, чтобы дать правильные ответы, надо включить логику и внимание.

Итак, вопросы.

Какое время дня изображено на рисунке? Раннюю весну или позднюю осень изображает рисунок? Судоходна ли эта река? В каком направлении течет река: на юг, север, запад или восток? Глубока ли река возле берега, у которого стоит лодка? Есть ли поблизости мост через реку? Далеко ли отсюда железная дорога? На север или юг летят журавли?

Советская загадка

Попробуйте все-таки немного подумать, не подсматривая в ответы.

А теперь ответы.

1. Рассмотрев рисунок, вы видите, что на поле идет сев (трактор с сеялкой и возы с зерном).

2. Как известно, сев производится осенью или ранней весной. Осенний сев проходит, когда на деревьях еще есть листья. На рисунке же деревья и кусты совершенно голые. Следует сделать вывод, что художник изобразил раннюю весну.

Весной журавли летят с юга на север.

3. Бакены, то есть знаки, отмечающие фарватер, ставятся только на судоходных реках. Бакен укрепляется на деревянном поплавке, который углом всегда бывает направлен против течения реки.

4. Определив по полету журавлей, где север, и обратив внимание на положение треугольника с бакеном, не трудно решить, что в этом месте река течет с севера на юг.

5. Направление тени от дерева показывает, что солнце стоит на юго-востоке. Весной на этой стороне небосклона солнце бывает в 8 — 10 часов утра.

6. К лодке направляется проводник-железнодорожник с фонарем; он, очевидно, живет где-то поблизости от станции.

7. Мостки и лестница, спускающаяся к реке, а также лодка с пассажирами показывают, что в этом месте налажен постоянный перевоз через реку. Он нужен здесь потому, что поблизости нет моста.

8. На берегу вы видите мальчика с удочкой. Только при ловле рыбы на глубоком месте можно так далеко отодвигать поплавок от крючка.