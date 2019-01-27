Почему аудитория клюнула на яйцо в Instagram

«Юджин» сначала взорвал интернет, а потом треснул. Самое известное яйцо в мире не собирается терять ни свое круглое достоинство, ни фолловеров. Ранее кто-то выставил фото яйца и решил набрать максимальное количество «лайков» — сегодня уже больше 50 миллионов пользователей выразили свое одобрение. И если снимок-рекордсмен не вызывает вопросов, то ко второй публикации они есть. Спустя 15 дней после установленного рекорда на страничке появляется то же яйцо, но уже с трещиной. Многие решили, что это скорлупа не выдержала такого внимания к себе. Другие ждут, что кто-то вылупится, и хорошо, если птенец. В любом случае интрига сохраняется. Почему виртуальная аудитория клюнула на яйцо, выясняла корреспондент «МИР 24» Валентина Бекшаева.

@world_record_egg

@world_record_egg

Слава и успех к куриному яйцу пришли так же неожиданно, как на полках российских магазинов стали продавать «девяток» яиц. Пока все пересчитывали их количество в упаковке, заядлые пользователи «залайкали» всего одно. Его зовут Юджин, и он рекордсмен по количеству «лайков» в Instagram. Сегодня под фото стоит больше 50 миллионов сердечек. Это почти в три раза больше, чем у предыдущей рекордсменки — модели Кайли Дженнер из клана Кардашьян.

Повод злиться есть и у певца Джастина Бибера . Он собрал 13 миллионов сердечек за фото, на котором сообщил о своей помолвке с моделью Хейли Болдуин. Однако сила яйца оказалась могущественнее звездной любви. Теперь еще и каждый норовит «хайпануть», то есть «пропиариться» за счет «Юджина». Так российская модель Светлана Билялова назвала себя «яичной женщиной» и призвала своих фолловеров не скупиться на «лайки» под этим фото. Пока их чуть больше полумиллиона. Еще один рекорд, но теперь на YouTube, затеял американский блогер. По его мнению, «лайков» он заслуживает за яичные бои.

Однако кто же истинный хозяин странички «лайкового» рекордсмена? «Курочка Генриетта» — так представился хозяин аккаунта. Это, конечно, остроумно, но фолловеры требуют правды. Есть версия, что за яйцом скрывается фотограф с русским именем Сережа Платонов. Так утверждают журналисты нескольких популярных изданий. Якобы снимок был сделан в 2015 году. Другие «диванные эксперты» называют этот рекорд продуманной акцией социального протеста. Против чего? Против империи «лайков». А может пользователи просто устали от искусственного мира Instagram? Феномен яйца лишний раз доказал, что раскрутить в интернете можно все что угодно. Даже обыкновенное куриное яйцо.