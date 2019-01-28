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Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке 

Рамблер 1 час назад
Упитанного кота в очках, отдыхающего в отделении банка, сняли посетители офиса в Рио-де-Жанейро. Пушистые питомец явно пришёл в банк с хозяином: он раскинулся на большом рюкзаке. Похоже, кот не испытывал неудобств ни от того, что ему приходится носить солнцезащитные очки, ни от того, что ему приходится проводить время в финансовом учреждении, и расслаблялся, помахивая хвостом и не обращая внимания на людей. Видео сняли ещё в ноябре, но популярным оно стало только сейчас. Комментаторы отметили, что мечтают чувствовать себя в банке столь же спокойно и беззаботно, как пушистый посетитель.
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