Сети появилось видео со странным существом

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Сети появилось видео с существом, похожим на детеныша динозавра 

Рамблер 3 часа назад
Пользователей Интернета озадачило видео из Мексики. На кадрах можно увидеть странное существо, похожее одновременно на ящерицу и змею. Комментаторы принялись гадать, что это за животное, а кто-то даже написал, что это маленький детёныш динозавра. На самом же деле в ролике показан айолот, пресмыкающееся, обитающее лишь в Мексике. У него длинное, походящее на змеиное, тело и две лапы спереди. Вырастают айолоты до 15-23 сантиметров в длину, но увидеть их непросто: они большую часть времени проводят в норах под землёй и на поверхность выходят крайне редко. Кстати, этот вид может в случае опасности отбрасывает хвост подобно ящерицам. Однако айолот может сделать такой трюк только один раз в жизни.
Безумный мир , Видео
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