Ягненок-мутант родился в Азербайджане

Фермер Азим Хасратов живёт в Азербайджане. Он содержит овец, сейчас в стаде 60 голов. Недавно случилось прибавление: у молодой овечки родились ягнята. Однако один малыш оказался не совсем обычным: у него шесть ног. Азим рассказывает, что за тридцать лет работы ветеринаром с таким явлением столкнулся впервые. Однако, как выяснилось дополнительная пара ног новорождённому не мешает: сейчас ягнёнку месяц и в развитии он не отстаёт от братьев и сестёр. Фермер говорит, что шестиногий детёныш — настоящий подарок судьбы, поэтому и имя он получил громкое — Судьба. Ягнёнок с шестью ногами уже стал местной достопримечательностью, на него приходит посмотреть жители окрестных деревень, а теперь приехали и журналисты.