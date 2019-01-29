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Как видят мир животные 

Рамблер 4 часа назад
Природа подарила нам невероятные особенности, отличающие нас от животных. Однако у некоторых животных зрение куда более яркое и острое, чем у человека. Так, у мух угол зрения намного шире, чем у человека, а видят они мир так, словно это замедленная съёмка. Именно поэтому они с лёгкостью улетают от мухобойки, даже если человек делает удар стремительно. А вот у кошек за сетчаткой расположена слой сосудистой оболочки, работающий по принципу зеркала и отражающий свет, который попадает в глаз. Благодаря такому строению глаза кошки прекрасно видят в темноте.
Смотрите видео и узнайте, как видят реальность другие животные.
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