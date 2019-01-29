Еноты устроили ночную «вечеринку» в бассейне

С необычной вечеринкой столкнулся житель американского штата Техас Бо Родригес. В его во двор ночью пробрались еноты, чтобы поплавать в бассейне. Забавный инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает американское информационное агентство UPI.

В частности, ночью к бассейну позади дома Бо пробралась группа енотов. С шумом и «визгом» они устроили своеобразное веселье — прыгали в воду и плавали.

По словам мужчины, все это выглядело как «вечеринка».

Веселье животных прервал лай соседских собак. После этого еноты ушли.

Ранее еноту, пытавшемуся заглянуть в гости в один из домов, повезло меньше. Его побил кот.

Хитрый енот попытался тайком пробраться в дом через специальное отверстие во входной двери, которое предназначено для домашних питомцев. Пройти внутрь хищному млекопитающему не позволил храбрый кот. Он выбрался из отверстия, поколотил енота лапой, а затем прогнал со ступенек.