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Еноты устроили ночную «вечеринку» в бассейне 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова
С необычной вечеринкой столкнулся житель американского штата Техас Бо Родригес. В его во двор ночью пробрались еноты, чтобы поплавать в бассейне. Забавный инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает американское информационное агентство UPI.
В частности, ночью к бассейну позади дома Бо пробралась группа енотов. С шумом и «визгом» они устроили своеобразное веселье — прыгали в воду и плавали.
По словам мужчины, все это выглядело как «вечеринка».
Веселье животных прервал лай соседских собак. После этого еноты ушли.
Ранее еноту, пытавшемуся заглянуть в гости в один из домов, повезло меньше. Его побил кот.
Хитрый енот попытался тайком пробраться в дом через специальное отверстие во входной двери, которое предназначено для домашних питомцев. Пройти внутрь хищному млекопитающему не позволил храбрый кот. Он выбрался из отверстия, поколотил енота лапой, а затем прогнал со ступенек.
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