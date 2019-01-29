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Самое длинное слово в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Считается, что самыми длинными словами являются те, что обозначают величины и химические названия. Лидером стало полное химическое название самого большого белка, которое содержит рекордное количество символов — 189819. Это слово считается самым длинным в любом языке мира.
Название белка «титин» заимствовано из греческого языка (titan), что в переводе означает гигантское божество, что-то невероятных размеров. Титин очень значимый белок, он играет важную роль в процессе сокращения поперечно-полосатых мышц.
Открытые источники
Редактор Esquire Дмитрий Голубовский долго добивался публикации самого длинного слова в журнале. Но после неудачной попытки он решил записать видео с тем, как он зачитывает название белка титина — видео длится больше 3 часов.
Самое интересное, что полное химическое название титина не включено в словари, так как названия химических соединений считаются вербальной формулой, а не словом.
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