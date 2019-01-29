Самое длинное слово в мире

Считается, что самыми длинными словами являются те, что обозначают величины и химические названия. Лидером стало полное химическое название самого большого белка, которое содержит рекордное количество символов — 189819. Это слово считается самым длинным в любом языке мира.

Название белка «титин» заимствовано из греческого языка (titan), что в переводе означает гигантское божество, что-то невероятных размеров. Титин очень значимый белок, он играет важную роль в процессе сокращения поперечно-полосатых мышц.

Открытые источники

Редактор Esquire Дмитрий Голубовский долго добивался публикации самого длинного слова в журнале. Но после неудачной попытки он решил записать видео с тем, как он зачитывает название белка титина — видео длится больше 3 часов.

Самое интересное, что полное химическое название титина не включено в словари, так как названия химических соединений считаются вербальной формулой, а не словом.