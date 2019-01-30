Загадочное существо смутило британцев

В Великобритании обнаружили неопознанное морское существо. Об этом сообщает информационный портал The Liverpool Echo.

Скелет «большой рыбы» нашли в понедельник, 28 января, в центре английского района Киркдейл, Ливерпуль. У него длинный хвост и плоская голова с огромными глазами и острыми зубы по всей пасти.

По данным издания, странные существа регулярно встречаются вдоль береговой линии Мерсисайд к северу от Ливерпуля, однако в Киркдейле это первый зафиксированный случай. Улица, на которой обнаружили «рыбу», располагается в 1,6 километра от ближайшего водоема.

Некоторые люди предполагают, что это может быть щука, сброшенная на землю чайкой или другим хищником.

В ноябре 2018 года стало известно о странном морском существе, фотографию которого показала жительница новозеландского города Крайстчерч. У существа имелся длинный хвост с двумя придатками по бокам, на крыльях были когти, а пасть заполняли острые зубы.