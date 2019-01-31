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Полиция задержала Эльзу из «Холодного сердца» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: McLean Police Department/Facebook
Полицейское управление округа Маклин, штат Иллинойс, сообщило в социальных сетях о задержании Эльзы, главной героини мультфильма «Холодное сердце». На своей странице Facebook полицейские написали: «Внимание! В связи с экстремальными холодами, вся преступная деятельность была отменена. Даже Эльза была помещена под арест для дальнейшего расследования. Спасибо за внимание к этому вопросу. С уважением, Департамент полиции Маклина».
Пользователи Сети с юмором отнеслись к этой новости: «Я один вижу на фотографиях розовые наручники?», «Я показала эти фотографии дочери и она плакала около получаса из-за Эльзы», «Немедленно ее отпустите».
Но нашелся и тот, кто обнаружил, что фотографии, опубликованные полицейским участком, принадлежат вовсе не им. Они были сделаны 4 года назад в полицейском участке Южной Каролины. «Неужели даже полиция ворует чужие фотографии», — поинтересовался пользователь.
Позже полицейское управление опубликовало новый пост с объяснением: «Фотографии действительно были сделаны в полицейском участке Южной Каролины, мы их просто нашли в интернете. У нас не было намерения воровать чужие картинки, мы просто хотели поднять вам настроение. Приносим извинения за возникшую путаницу. Пожалуйста, будьте в безопасности, оставайтесь в тепле и благослови вас Бог».
Напомним, мультфильм «Холодное сердце» вышел в 2013 году и рассказывает о двух сестрах Эльзе и Анне. Эльза может управлять холодом, но никак не может расколдовать собственное королевства от вечной зимы.
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