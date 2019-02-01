Врачи устроили танцы прямо в коридоре больницы

Врачи больницы в Бишкеке (Кыргызстан) устроили танцевальный флешмоб прямо в коридорах лечебного заведения. Ежедневно медики лечат людей с самыми разными недугами, но большую часть времени проводят сидя. У врачей порой не хватает времени на то, чтобы заняться собой. Танцевальный перерыв они устроили, чтобы размяться под зажигательную музыку и поднять настроение себе и другим. Медики уверяют, что бодрые движения в такт музыке ещё и укрепляют иммунитет. В акции приняли участие 50 медиков, но отныне подобные танцевальные зарядки будут проходить во всех поликлиниках Бишкека каждый четверг.