Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе 

Рамблер 5 часов назад
57-летний американец Александр Голдински, житель штата Нью-Джерси, прибыл в город Вудбридж. Там он зашёл в кафе, чтобы перекусить, и решил провернуть аферу, чтобы получить страховку. В зале заведения не было ни других посетителей, ни сотрудников, поэтому мужчина набрал кубиков льда и разбросал их по полу, а потом улёгся на пол сам. Согласно легенде он поскользнулся на полу, где был лёд, и упал. Мужчина намеревался подать на кафе в суд и получить страховку, но не учёл, что в зале стоят камеры видеонаблюдения. Махинации Александра попали на видео, так что теперь уже ему предстоит объясняться с полицией и страховой компанией.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина
Безумный мир
Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе
Безумный мир
Леопард пришел в город и напал на политика
Безумный мир
Врачи устроили танцы прямо в коридоре больницы
Безумный мир
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Чем занимались великие князья Романовы
Истории Люди
Китаянка облаяла пса, запугав его
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение