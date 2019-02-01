Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе

57-летний американец Александр Голдински, житель штата Нью-Джерси, прибыл в город Вудбридж. Там он зашёл в кафе, чтобы перекусить, и решил провернуть аферу, чтобы получить страховку. В зале заведения не было ни других посетителей, ни сотрудников, поэтому мужчина набрал кубиков льда и разбросал их по полу, а потом улёгся на пол сам. Согласно легенде он поскользнулся на полу, где был лёд, и упал. Мужчина намеревался подать на кафе в суд и получить страховку, но не учёл, что в зале стоят камеры видеонаблюдения. Махинации Александра попали на видео, так что теперь уже ему предстоит объясняться с полицией и страховой компанией.