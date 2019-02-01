Жительница Германии хочет выйти замуж за самолет

Жительница Берлина Мишель Кобке утверждает, что уже 5 лет встречается с самолетом. Она говорит, что с расстоянием ей помогает справиться уменьшенная копия мини-копия ее любимого боинга.

Мишель надеется, что в скором времени они смогут пожениться. «Это самые прекрасные отношения, которые вы только можете себе представить», — делится девушка в социальных сетях и утверждает, что этот самолет — ее первая настоящая любовь. Ранее она состояла в отношениях с мужчинами, но они не были серьезными.

Ее первый полет состоялся в 2013 году, именно тогда она полюбила самолеты. Впервые со своим избранником она встретилась в аэропорте Берлина в 2014 году. Больше всего в Боинге 737-800 ее привлекли крылья и двигатели.

Дома у Мишель есть 1,5-метровая версия самолета, с которой она спит в обнимку. Она говорит, что каждый день целует его на ночь и желает «спокойной ночи». Семью девушки ничуть не смущают ее отношения, но они переживают за постоянную разлуку между ними.