Конец света-2019: есть ли у планеты шанс погибнуть

Последние несколько дней в сети ширится информация о конце света, который в этом году приходится на 1 февраля. Мы не имеем ничего против тех, кто собрался попаниковать в свое удовольствие, но, все же, решили разобраться — насколько велик шанс редакции BigPicgture отправиться всем составом прямиком в ад именно сегодня.

Традиции встречи конца света на Руси имеют многовековую историю и мы о них не так давно писали. Сегодня, в век безлимитного интернета и подготовки полетов на Марс, было бы нелепо ждать прихода Антихриста или падения небесной тверди. Конец света нам подается на основании вполне себе научных фактов из области астрономии, для колорита приправленных пророчеством известной в определенных кругах Матроны Московской.

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Источающая научный коммунизм икона, изображающая встречу блаженной Матроны и Сталина. Как после этого не доверять провидице?

От ученых мы знаем, что к нашей планете приближается астероид 2002 NT7, диаметром целых два километра. От провидицы нам известно, что:

«Верующих будет мало, жизнь будет ставать все хуже и хуже. Народ будет, словно под гипнозом. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут — выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю. Без войны война идет!».

Еще есть сомнения? Лично у нас нет — по простонародному кратко и конкретно. И именно 1 февраля 2019 года.

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Вот же он, коварный 2002 NT7 — летит и угрожает всему живому!

Что интересно, несмотря не неоспоримость доказательств от авторитетной Матроны, некоторые ученые капризничают и пытаются увильнуть от неминуемой погибели. Так, в Томском университете считают, что гибель цивилизации от астероида со скучным названием 2002 NT7 уже не грозит. Их расчеты показали, что небесное тело уже миновало Землю 13 января 2019 года, пройдя в притирку на расстоянии каких-то 61 миллиона км и на нашем веку больше не появится.

Доцент Татьяна Галушкина сообщила, что в 2002 году ученые всего мира допускали столкновение нашей планеты с 2002 NT7 и даже наблюдали за ним некоторое время. Но позднее оказалось, что астероид разминется с Землей на огромном расстоянии и интерес к нему пропал. В NASA отнеслись к астероиду еще более прохладно — его удалили из списка потенциально опасных сразу же после обнаружения в 2002 году.

В принципе, некоторый шанс погибнуть в ходе катаклизма космического масштаба у землян есть. В Петербургском университете рассказали о еще одном астероиде, который приблизится к нам через 10 лет. Но Апофис, а именно так называется эта огромная глыба из глубин космоса, может столкнуться с Землей только в 2068 году. Масса объекта составляет 50 миллионов тонн при диаметре 325 метров.

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При этом генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев (да, есть вот такая очень ответственная должность), считает, что расслабляться нельзя и гибель может ожидать человечество в любой момент. На вопрос о том, как избежать контакта с Апофисом, защитник нашей планеты сообщил следующее:

«Один из вариантов — просто подлететь к астероиду и столкнуться с ним. При современных технологиях масса космического аппарата, который может к нему подлететь, будет составлять несколько тонн. Этого удара достаточно, чтобы астероид пролетел мимо Земли».