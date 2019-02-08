В Австралии устроили конкурс на имя для змеи

Зоопарк Wild Life в Сиднее решил не отставать от британского зоосада, предложившего несколькими днями ранее называть тараканов именами бывших возлюбленных, пишет новостной канал РИА

Австралийский зоопарк решил действовать более серьезно и устроил конкурс, победитель которого сможет назвать именем прошлой пассии змею.

Для участия в конкурсе необходимо написать историю своих неудачных отношений, которая подтвердит право назвать гада именем неблаговерного и заплатить доллар. Денежный взнос пойдет в фонд Дикой природы, а победитель конкурса сможет нетривиально отпраздновать День влюбленных и в течение года по сертификату посещать змею.