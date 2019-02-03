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Британец устроил драку из-за лука в своем бургере 

Мир24 + ещё 1 4 часа назад
В британском Манчестере мужчина устроил драку с работником McDonald's из-за лука в своем бургере, сообщает The Sun.
53-летний Лесли Макдонах шел на встречу со своей женой, чтобы отметить годовщину совместной жизни. Выпив шесть банок пива, он решил зайти перекусить в ресторан быстрого питания. Делая заказ, британец сообщил, что страдает аллергией на лук и попросил не добавлять его в бургер. Однако работник все равно положил его.
Мужчина разозлился, сам вызвал полицию и пока наряд ехал, решил самостоятельно разобраться с «обидчиком». Приехавшие полицейские попытались унять дебошира, но получили плевок в лицо.
В результате буйного мужчину приговорили к 12 месяцам общественных работ и штрафу в размере 190 фунтов стерлингов.
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