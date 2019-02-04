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Что будет, если загуглить число 241543903 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Число 241543903 больше похоже на номер телефона, чем на запрос для поисковой системы. Однако если вы напишете эти цифры в Google, то увидите на картинках кое-что необычное.
241543903 — это SEO-флешмоб. По этому запросу сайт показывает фотографии людей, которые положили голову в морозильник. Участники интернет-флешмоба решили не останавливаться только на фотографиях. По такому же запросу можно найти довольно странные видео на YouTube.
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#241543903

Публикация от @ slepni

Первая фотография с пометкой 241543903 появилась в 2009 году, когда художник Дэвид Хорвиц выложил фото с таким комментарием:
"Сделайте фотографию себя самого внутри морозилки. Загрузите это фото в интернет и пометьте цифрами 241543903. Когда люди будут искать фото по этому запросу, они увидят только головы в морозильнике"
Позже на свет появилась книга под названием Everything that Can Happen in a Day ("Что угодно может случиться за день"). В ней были напечатаны снимки с пометкой 241543903, сделанные пользователями Сети.
Комментарии1
Безумный мир , Google
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