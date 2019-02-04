Самка изменила орангутану через дыру в заборе

В швейцарском зоопарке в городе Базель разразился скандал. Сотрудники проводили ДНК-тесты в рамках программы разведения приматов, и выяснили, что отцом 5-месячного орангутана по имени Падма является вовсе не живущий с матерью малыша 14-летний самец, а сосед из находящегося рядом вольера. Каким образом сумел вступить в контакт с самкой 18-летний Вендел, тот самый коварный сосед, пока остаётся загадкой. Сотрудники зоосада инициировали расследование инцидента. Сейчас у них возникла версия, что орангутаны спарились через отверстие в заборе, который разделяет вольеры. Любопытно, что партнёр самки, самец Буди, никак не отреагировал на адюльтер подруги и принял маленького Падму как своего.