Зачем люди режут мыло на камеру

В Сети каждый день появляется все больше роликов, на которых люди режут мыло ножом. Многие не понимают, что это за тенденция и продолжают оставаться в неведении. Но оказалось, что такие видео любят смотреть для успокоения.

Резка мыла — одна из разновидностей АСМР-видео, которые способны расслаблять и успокаивать, они также помогают справляться с тревогами. Основные фанаты подобных роликов рассказывают об эффекте, который получают после просмотра — в основном, они испытывают покалывания в затылке, которые вызывают мурашки на шее и спине.

Крупные YouTube каналы, где режут мыло, насчитывают около полумиллиона подписчиков, а видео набирают больше 20 миллионов просмотров.

Кроме видео с нарезкой мыла большую популярность имеют ролики, где сверх отчетливо слышны звуки во время разговора. Авторы, которые производят видео, пытаются зацепить зрителя и слушателя особыми триггерами — это звуки и ситуации, вызывающие у зрителя АСМР-ощущения. По статистике, самыми популярными видео стали те, где человек что-то шепчет в микрофон.

Также много просмотров получили видео, где люди по полчаса перебирают бусы или стучат ногтями по коробке. А есть и те, где АСМР-артист долго разговаривает со зрителем шепотом и пытается его пожалеть или успокоить.