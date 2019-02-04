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Зачем люди режут мыло на камеру 

Рамблер 1 час назад
В Сети каждый день появляется все больше роликов, на которых люди режут мыло ножом. Многие не понимают, что это за тенденция и продолжают оставаться в неведении. Но оказалось, что такие видео любят смотреть для успокоения.
Резка мыла — одна из разновидностей АСМР-видео, которые способны расслаблять и успокаивать, они также помогают справляться с тревогами. Основные фанаты подобных роликов рассказывают об эффекте, который получают после просмотра — в основном, они испытывают покалывания в затылке, которые вызывают мурашки на шее и спине.
Крупные YouTube каналы, где режут мыло, насчитывают около полумиллиона подписчиков, а видео набирают больше 20 миллионов просмотров.
Кроме видео с нарезкой мыла большую популярность имеют ролики, где сверх отчетливо слышны звуки во время разговора. Авторы, которые производят видео, пытаются зацепить зрителя и слушателя особыми триггерами — это звуки и ситуации, вызывающие у зрителя АСМР-ощущения. По статистике, самыми популярными видео стали те, где человек что-то шепчет в микрофон.
Также много просмотров получили видео, где люди по полчаса перебирают бусы или стучат ногтями по коробке. А есть и те, где АСМР-артист долго разговаривает со зрителем шепотом и пытается его пожалеть или успокоить.
Пользователи Сети разделились во мнении, одни критиковали видео: "Как можно это смотреть", "Боже, как отвратительно". Другие же наоборот приходили в восторг: "Это вызывает во мне столько эмоций, что даже пугает".
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Безумный мир , Видео
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