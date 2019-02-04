Пилот висел на дереве рядом с застрявшим самолетом

2 февраля в графстве Западный Суссекс (Великобритания) произошло чрезвычайное происшествие: там потерпел легкомоторный крушение самолёт, который принадлежал местной школе планеризма. Пилот направил самолёт на деревья, из-за чего машина застряла в ветвях. Также зацепился за ветки и сам лётчик и провёл в таком положении несколько часов. Спасли пилота спасатели, которых он сумел вызвать. Но поскольку место неудачной посадки находилось в лесистой местности, спасателям пришлось добираться пешком. Помощь в спасении пилота оказал и вертолёт береговой охраны. К счастью, мужчина, довольно долго провисев на дереве, не получил травм и благополучно возвратился домой.