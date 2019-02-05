Студентка нашла мужчину в своем шкафу

Студентка Университета Северной Каролины в Гринсборо обнаружила мужчину в своем шкафу, одетого в ее одежду. До этого она неоднократно замечала, что ее вещи лежали не на месте или пропадали без вести.

Студентка обратилась на местное телевидение со своей историей. Она рассказала, что думала, что у нее завелся призрак — она постоянно запирала дверь, боялась находиться одна дома. В интервью она отметила, что не было никаких признаков взлома.

По данным полиции Гринсборо, в субботу днем женщина услышала шум, доносящийся из ее шкафа. Когда она открыла дверь, то обнаружила там 30-летнего Эндрю Клайда Своффорда.

"Я просто слышу грохот в моем шкафу. Как будто енот там копается", — рассказала студентка Мэдди. «Я спросила: „Кто там?“ И кто-то ответил: „Я. Меня зовут Дрю“. Я открываю дверь, а он стоит в моей одежде".

Девушка обратилась в полицию и Своффорд был помещен в тюрьму округа Гилфорд. Он обвиняется во взломе и проникновении в дом, краже и хранении личных вещей, а также в неявке в суд в связи с предыдущими делами.

По данным канала Fox 8, руководство здания изменило замки квартиры в декабре после предыдущего необъяснимого взлома. Тогда прежние жильцы, студентка и ее соседка, нашли двух мужчин в своей квартире, которых они не знали. Они не стали обращаться в полицию, а уведомили менеджеров по недвижимости.