Синицы начали убивать

Голландские исследователи наблюдали за птицами на протяжении 10 сезонов и выяснили, что глобальное потепление изменило жизненный цикл птиц. В частности они наблюдали за двумя видами — за большой синицей и мухоловкой-пеструшкой.

Во время гнездования птицы из отряда воробьинообразных не должны были пересекаться по времени гнездования. Первыми по весне яйца откладывали синицы и покидали гнезда, которые потом занимали мухоловки, вернувшиеся из зимовки в Африке.

Впервые орнитологи обнаружили мертвую мухоловку в гнезде синицы 12 лет назад. После этого случая они решили наблюдать за скворечниками в двух голландских национальных парках и выяснили, что убийцами мухоловок действительно были синицы.

Отмечается, что в результате более теплых зим стало выживать больше синиц и из-за этого повысилась конкуренция за пищевые ресурсы и место для создания гнезда. Нередко после теплой зимы наступала холодная весна и от этого синицы запаздывали с кладкой яиц. А мухоловки наоборот стали прилетать чуть раньше из-за роста температуры. Таким образом их сезон размножения стал пересекаться с синицами.

Ученые отмечают, что мухоловки не имеют ресурсов дать физический отпор синицам — если зимующие птицы привыкли к битвам, у них мощные когти, то мухоловки имеют способности к длительной миграции, они миниатюрны.

За 10 лет наблюдений ученые обнаружили 88 мертвых мухоловок, все из них были самцами. Отмечается, что убитые птицы были найдены с глубокими ранами в голове, нанесенные клювами врагов. Их мозг был съеден синицами, чтобы сэкономить силы на дополнительный поиск пищи. Ученые заявили, что пока ресурсов природы хватает для одновременного гнездования разных видов птиц, но если ситуация изменится, то мухоловки обречены на гибель.