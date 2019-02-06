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Вечно пугающаяся мать насмешила зрителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Парень из Австралии записал видео, на котором множество раз пугал свою мать, а та из раза в раз неизменно бурно реагировала. Видео набрало популярность на YouTube, пользователи которого в шутку обвинили его автора в жестокости.
Сын напугал мать как минимум 12 раз. Она пугалась во время работы, во время уборки, на улице и в магазине. Почти каждый раз женщина издавала громкий звук и подпрыгивала, чем насмешила зрителей ролика. «Вот, что вы делаете с сердцем вашей ласковой матери?», — иронизирует один из них.
В декабре 2018 года поводом для насмешек в сети стало поведение пакистанского телеведущего, который испугался внезапно прилетевшего ему на стол огненного шара. В этот момент мужчина по видеосвзяли обсуждал с экспертом проблемы экстремизма в регионе.
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