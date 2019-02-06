Самые популярные мифы о пингвинах

Сознание человека устроено таким образом, что оно способно приписывать окружающим предметам и представителям животного мира различные черты, которыми те в реальности не обладают. Так возникает множество заблуждений и мифов. Не избежали подобной участи и пингвины: эти морские птицы стали не только объектом исследования зоологов, но и приобрели популярность в массовой культуре — их часто выбирают в качестве мультипликационных героев, персонажей детских книг. При этом большинство людей считают пингвинов неловкими, милыми созданиями. На самом деле они не такие уж и беззащитные, какими выглядят на первый взгляд. Кроме того, существует устоявшееся мнение, что эти пернатые живут на краю света, в Антарктиде. Но ученые утверждают, что многие виды пингвинов обитают в умеренном и тропическом климате. А вот на Мадагаскаре водоплавающие птицы не живут, так что создатели одноименного мультфильма ошиблись, поселив пингвинов на остров в Индийском океане. Зоологи готовы развенчать и миф о моногамии представителей отряда пингвинообразных. Последние исследования доказывают, что не все партнеры в пингвиньих парах хранят верность. Вопреки представлениям обывателя пухлые нелетающие птицы неповоротливы и медлительны лишь на суше, в воде же животные способны развивать скорость более 40 километров в час, в поисках пищи они могут погружаться на глубину, превышающую 200 метров. При этом и зрение пингвинов больше приспособлено для плавания под водой, а на суше они слегка близоруки.