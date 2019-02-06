Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые популярные мифы о пингвинах 

Рамблер 2 часа назад
Сознание человека устроено таким образом, что оно способно приписывать окружающим предметам и представителям животного мира различные черты, которыми те в реальности не обладают. Так возникает множество заблуждений и мифов. Не избежали подобной участи и пингвины: эти морские птицы стали не только объектом исследования зоологов, но и приобрели популярность в массовой культуре — их часто выбирают в качестве мультипликационных героев, персонажей детских книг. При этом большинство людей считают пингвинов неловкими, милыми созданиями. На самом деле они не такие уж и беззащитные, какими выглядят на первый взгляд. Кроме того, существует устоявшееся мнение, что эти пернатые живут на краю света, в Антарктиде. Но ученые утверждают, что многие виды пингвинов обитают в умеренном и тропическом климате. А вот на Мадагаскаре водоплавающие птицы не живут, так что создатели одноименного мультфильма ошиблись, поселив пингвинов на остров в Индийском океане. Зоологи готовы развенчать и миф о моногамии представителей отряда пингвинообразных. Последние исследования доказывают, что не все партнеры в пингвиньих парах хранят верность. Вопреки представлениям обывателя пухлые нелетающие птицы неповоротливы и медлительны лишь на суше, в воде же животные способны развивать скорость более 40 километров в час, в поисках пищи они могут погружаться на глубину, превышающую 200 метров. При этом и зрение пингвинов больше приспособлено для плавания под водой, а на суше они слегка близоруки.
Комментарии
Безумный мир , Видео , Другое
Читайте также
Видео
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Тайны, которые тщательно охраняли в СССР
Истории
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Люди Места
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение