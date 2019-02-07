Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Странные насекомые без лап снова попали на видео 

Рамблер 3 часа назад
Тим Клерк, новозеландец из города Окленд, снял видео, где показал странных существ. Эти крошечные существа обладают телом длиной около сантиметра и хвостом примерно такой же длины. Ни морд, ни конечностей у них нет. Тим опубликовал ролик и предложил пользователям Интернета подумать, что это за насекомые.
Часть комментаторов предположила, что это маленькие детёныши крысы или новорождённые летучие мыши. А вот специалисты из университета Окленда вообще сочли, что видео — подделка, они уверены, что на кадрах — лапки мотылька, съеденного котом или собакой. Также появилось предположение, что Клерк снял личинок мух-журчалок (у нас они называются крысками).
Безумный мир , Видео , Места
Читайте также
Видео
Невысокая девушка решила проблему поручней в автобусе
Безумный мир
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Странные насекомые без лап снова попали на видео
Безумный мир Места
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Тайны, которые тщательно охраняли в СССР
Истории
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Люди Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение