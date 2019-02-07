Странные насекомые без лап снова попали на видео

Тим Клерк, новозеландец из города Окленд, снял видео, где показал странных существ. Эти крошечные существа обладают телом длиной около сантиметра и хвостом примерно такой же длины. Ни морд, ни конечностей у них нет. Тим опубликовал ролик и предложил пользователям Интернета подумать, что это за насекомые.

Часть комментаторов предположила, что это маленькие детёныши крысы или новорождённые летучие мыши. А вот специалисты из университета Окленда вообще сочли, что видео — подделка, они уверены, что на кадрах — лапки мотылька, съеденного котом или собакой. Также появилось предположение, что Клерк снял личинок мух-журчалок (у нас они называются крысками).