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В Литве запустили Tinder для собак 

Petstory + ещё 3 3 часа назад
Фото: Petstory
Познакомиться и найти свою половину хотят не только люди, но и животные. Особенно волею судьбы оказавшиеся в приюте. Разработчики из Литвы решили помочь братьям нашим меньшим и выпустили приложение GetPet.
«Это как Tinder, только для собак, — говорит Вайдас Гецявичюс, один из разработчиков приложения. — Вы можете назначить свидание, только … собаке».
Как и в сервисе знакомств, у каждого пса есть свой профиль с описанием основных качеств характера и внешности, сообщает портал 15min.lt.
petstory
В приложении GetPet уже более 100 профилей питомцев с указанием возраста собак, пола, небольшой истории их появления в приюте и, конечно же, фотографиями. Если провести по профилю в сторону нарисованного крестика, программа автоматически перейдет к следующему животному, если же вы готовы к знакомству с питомцем — нажимайте сердечко. «Свидание» будет назначено в приюте, где можно окончательно решить подходите ли вы друг другу. Чтобы потенциальным владельцам было проще решиться на ответственный шаг, сотрудники из GetPet в течении 2 недель будут постоянно находиться на связи и отвечать на любые возникающие вопросы.
К сожалению, приложение действует только на территории Литвы, но разработчики планируют расширить ареал распространения, а кроме того добавить в GetPet и других животных — сначала кошек и котов, а потом как пойдет.
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