Собаки трижды влетели в стеклянную дверь

Забавное видео с участием собак появилось в Китае. Его сняла камера, установленная в холле здания. Выход на улицу в нём представляет собой портал из стеклянных дверей. Выбегавшая из холла собака не заметила высокую прозрачную перегородку и налетела на неё. Псу препятствие не повредило, он тут же умчался стремглав. За ним гналась вторая собака, которая точно так же налетела на дверь и так же подскочила и побежала дальше. Эти столкновения наблюдала женщина, шедшая по холлу, и собаки-неудачницы её явно насмешили. Однако спустя несколько секунд в холле появилась и третья собака. Женщина проследила её путь. Удивительно, но и этот пёс врезался в дверь, вызвав у очевидицы хохот.