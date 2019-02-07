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Утерянные технологии, которые так и не восстановили 

Рамблер 40 минут назад
Антонио Страдивари известен как гениальный мастер, создававший струнные инструменты с уникальным звучанием. Скрипки, которые он делал в 17 веке, сегодня стоят баснословных денег. Техникой производства владел лишь сам мастер, по некоторым сведениям, она также была известна его сыновьям. После смерти Страдивари способ был утерян. Сегодня учёные пытаются восстановить его и делают точные копии скрипок Страдивари, но пока создать инструмент с таким же звучанием не удалось. Секрет скрипок Страдивари — не единственная технология, которая потерялась в веках. Смотрите видео и узнайте другие тайны, которые мы, возможно, не раскроем никогда.
Безумный мир , Вещи , Видео , Антонио Страдивари
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