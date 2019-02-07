Утерянные технологии, которые так и не восстановили

Антонио Страдивари известен как гениальный мастер, создававший струнные инструменты с уникальным звучанием. Скрипки, которые он делал в 17 веке, сегодня стоят баснословных денег. Техникой производства владел лишь сам мастер, по некоторым сведениям, она также была известна его сыновьям. После смерти Страдивари способ был утерян. Сегодня учёные пытаются восстановить его и делают точные копии скрипок Страдивари, но пока создать инструмент с таким же звучанием не удалось. Секрет скрипок Страдивари — не единственная технология, которая потерялась в веках. Смотрите видео и узнайте другие тайны, которые мы, возможно, не раскроем никогда.