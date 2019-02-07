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Мальчик заснул, слушая Трампа, и стал героем 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @jkass99
Джошуа Трампа травили в школе из-за неудачной фамилии, а теперь он стал знаменит на весь мир.
Одиннадцатилетнему однофамильцу американского президента Джошуа Трампу приходится нелегко — одноклассники травят его из-за фамилии главы государства, который мало кому нравится. Когда об этом стало известно, первая леди США Мелания Трамп в качестве утешения пригласила мальчика на выступление президента перед конгрессменами. Дональд Трамп выступал с ежегодным докладом "О положении стране", и его речь длилась 82 минуты. Судя по фотографиям, которые стали распространяться в сети, выступление произвело на Джошуа неизгладимое впечатление, и он так крепко заснул, что даже аплодисменты не смогли его разбудить.
Мы пока не знаем, как прокомментировал инцидент сам Дональд Трамп, но в интернете уже стала распространяться слава о Джошуа, как о главном "герое сопротивления".
Безумный мир , Дональд Трамп
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