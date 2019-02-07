Мальчик заснул, слушая Трампа, и стал героем

Джошуа Трампа травили в школе из-за неудачной фамилии, а теперь он стал знаменит на весь мир.

Одиннадцатилетнему однофамильцу американского президента Джошуа Трампу приходится нелегко — одноклассники травят его из-за фамилии главы государства, который мало кому нравится. Когда об этом стало известно, первая леди США Мелания Трамп в качестве утешения пригласила мальчика на выступление президента перед конгрессменами. Дональд Трамп выступал с ежегодным докладом "О положении стране", и его речь длилась 82 минуты. Судя по фотографиям, которые стали распространяться в сети, выступление произвело на Джошуа неизгладимое впечатление, и он так крепко заснул, что даже аплодисменты не смогли его разбудить.

Мы пока не знаем, как прокомментировал инцидент сам Дональд Трамп, но в интернете уже стала распространяться слава о Джошуа, как о главном "герое сопротивления".