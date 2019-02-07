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Ученые планируют создать «синтетическое» мясо с помощью бактерий из вулкана 

Рамблер 2 часа назад
Фото: evreimir.com
В источниках Йеллоустонского супервулкана были обнаружены бактерии, которые смогли адаптироваться не только к высоким температурам, но и к небольшому количеству питательных веществ. В Sustainable Bioproducts открыли стартап и заявили, что из них можно получить необычный белок, который сможет заменить мясо животного происхождения. Об этом сообщает Business Insider.
Такой вывод был сделан на основе многолетних исследований. Ученые из Университета штата Монтана десять лет назад обнаружили уникальные микроорганизмы в гейзерах Йеллоустонского супервулкана.
Чтобы перерабатывать уникальные бактерии в белок, понадобится большая лаборатория. Гендиректор Sustainable Bioproducts представляет ее и описывает как "большую пивоварню". Также идею о создании синтетического белка поддержал Билл Гейтс.
Предполагается, что альтернативный белок будет производиться в порошковом виде. Его можно будет добавлять практически в любую пищу, к примеру, в йогурт или вегетарианские котлеты на растительной основе. Помимо всего прочего, продукт будет богат необходимыми организму аминокислотами.
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Безумный мир , Билл Гейтс
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