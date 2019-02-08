Кенгуру залез в туалет и слопал туалетную бумагу

Житель Флиндерс-Ранджес (Южная Австралия) зашёл в общественный туалет в кемпинге Wilpena Pound и обнаружил любопытную картину: посреди уборной стоял кенгуру и сосредоточенно жевал туалетную бумагу. Очевидно, животное было привычно к людям, потому что визитёры с камерой не напугали его: кенгуру продолжил обед, несмотря на то, что мужчина с ним разговаривал. Животное не двинулось с места даже после настойчивых просьб автора видео покинуть помещение. Обычно кенгуру питаются травой и фруктами, но этот гость кемпинга, вероятно, был слишком голоден и не желал тратить время на поиски подходящей еды. В итоге люди были вынуждены отправиться на поиски другого туалета.