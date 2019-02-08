Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кенгуру залез в туалет и слопал туалетную бумагу 

Рамблер 42 минуты назад
Кенгуру залез в туалет и слопал туалетную бумагу
Житель Флиндерс-Ранджес (Южная Австралия) зашёл в общественный туалет в кемпинге Wilpena Pound и обнаружил любопытную картину: посреди уборной стоял кенгуру и сосредоточенно жевал туалетную бумагу. Очевидно, животное было привычно к людям, потому что визитёры с камерой не напугали его: кенгуру продолжил обед, несмотря на то, что мужчина с ним разговаривал. Животное не двинулось с места даже после настойчивых просьб автора видео покинуть помещение. Обычно кенгуру питаются травой и фруктами, но этот гость кемпинга, вероятно, был слишком голоден и не желал тратить время на поиски подходящей еды. В итоге люди были вынуждены отправиться на поиски другого туалета.
Безумный мир , Видео , Места
Читайте также
Видео
Невысокая девушка решила проблему поручней в автобусе
Безумный мир
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Места В мире
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
Кенгуру залез в туалет и слопал туалетную бумагу
Безумный мир Места
Утерянные технологии, которые так и не восстановили
Безумный мир Вещи
Собаки трижды влетели в стеклянную дверь
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Странные насекомые без лап снова попали на видео
Безумный мир Места
Зачем живого человека в гробу опускают в могилу
Безумный мир Люди
Пилот показал, как пьет во время сложного манёвра
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение