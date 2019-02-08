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Кто будет жить на Земле через миллионы лет 

Рамблер 4 часа назад
Наша планета меняется каждый день. Эти изменения незаметны, но через века Земля будет совсем иной. Несколько миллионов лет назад по лесам бродили динозавры, а в морях жили подводные гиганты. А с какими животными встретятся наши правнуки?
Учёные предполагают, что спустя 5 миллионов лет на Земле наступит новый ледниковый период, а поверхность высохнет. Африканский континент сместится на север и перекроет Гибралтарский пролив. Из-за этого Средиземное море пересохнет, превратившись в равнину, которую будут покрывать водоёмы с пересоленной водой. Здесь поселятся криптилии, потомки ящериц. Криптилии будут длиной около полуметра и станут быстро бегать на двух лапах. Но и в самих водоёмах будут жители. Видео рассказывает, кто поселится в очень солёной воде, в лесах и на равнинах спустя много веков.
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