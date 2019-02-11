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Суслик нашел монеты Золотой орды 

Рамблер 39 минут назад
Учёные из республики Марий Эл вели раскопки в Астраханской области в районе Селитренного городища, где в четырнадцатом веке располагалась столица Золотой Орды. Как выяснилось, поблизости рыл нору и суслик. Он-то и наткнулся на золотые монеты. Однако грызуну монеты не понравились, поэтому он попросту втолкал их наружу. Блестевшие на солнце деньги заметили археологи. Оказалось, суслик вытащил из-под земли более сотни монет. Позднее учёные нашли ещё несколько десятков. Всего же было обнаружено 157 дирхемов, которые отчеканили при хане Туктамыше, возглавлявшем Золотую Орду в 1380—1395.
Безумный мир , Вещи , Видео , Места
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