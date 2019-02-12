Девочка упала в вольер с пандами и выжила

На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, в исследовательском центре по разведению больших панд в Чэнду (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding), Сычуань. На кадрах видно, как девочка находится в вольере с огромными пандами после падения с высоты двух метров. Громкий плач ребенка привлек одного из зверей. Тот медленно подходит к девочке, не проявляя признаков агрессии.

Работник центра спустил ребенку длинную палку через решетку в ограждении, однако от испуга девочка не может ухватиться за шест. Когда вторая панда начинает подходить ближе, спаситель пролезает через решетку и протягивает девочке руку, спасая ее.