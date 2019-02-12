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Девочка упала в вольер с пандами и выжила 

Lenta.ru 12 февраля 2019
На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание South China Morning Post.
Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, в исследовательском центре по разведению больших панд в Чэнду (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding), Сычуань. На кадрах видно, как девочка находится в вольере с огромными пандами после падения с высоты двух метров. Громкий плач ребенка привлек одного из зверей. Тот медленно подходит к девочке, не проявляя признаков агрессии.
Работник центра спустил ребенку длинную палку через решетку в ограждении, однако от испуга девочка не может ухватиться за шест. Когда вторая панда начинает подходить ближе, спаситель пролезает через решетку и протягивает девочке руку, спасая ее.
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