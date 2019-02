Полет людей на Марс отменили

Компания Mars One Ventures, коммерческое подразделение частного проекта Mars One по созданию постоянной колонии на Марсе, объявлена банкротом. Об этом сообщает издание Engadget.

Согласно решению гражданского суда города Базеля (Швейцария), Mars One Ventures была признана финансово несостоятельной 15 января 2019 года. По словам Баса Лансдорпа (Bas Lansdorp), одного из руководителей проекта, хотя некоммерческое подразделение Mars One Foundation официально продолжает работать, отсутствие инвестиций делает выполнение поставленных задач невозможным. Лансдорп отказался давать подробные комментарии Engadget, однако заявил, что занимается поиском решения проблемы.

Mars One состоит из двух подразделений — коммерческого Mars One Ventures в Швейцарии, обладающего правами на телевизионное вещание, и некоммерческого Mars One Foundation, базирующегося в Нидерландах и управляющего всем проектом. Ожидалось, что проект будет получать финансирование за счет показа реалити-шоу о колонистах на Марсе. В рамках проекта был осуществлен отбор кандидатов в колонисты из сотен тысяч добровольцев по всему миру и снят документальный фильм о них.

От других подобных проектов Mars One отличает то, что, согласно плану, колонисты не должны были возвращаться на Землю, а оставались жить на Марсе. Все работы по разработке пилотируемых космических кораблей, систем жизнеобеспечения, жилых модулей и доставки грузов передавались субподрядчикам. Ожидалось, что первая высадка людей на красную планету состоится в 2027 году. Однако Mars One подвергся критике со стороны ученых и специалистов, которые ставили под сомнению техническую осуществимость проекта.