Официант бросил работу и выпрашивает деньги у подписчиков

Американец Йован Хилл (Jovan Hill) зарабатывает на жизнь тем, что просит деньги у своих подписчиков в Twitter. Историю 25-летнего жителя Лос-Анджелеса рассказало издание Daily Mail.

Хилл заверяет, что доход от пожертвований позволяет ему оплачивать роскошную квартиру, счета и прочие расходы. 112 тысяч подписчиков в Twitter приносят ему более шести тысяч долларов (более 393 тысяч рублей) ежемесячно. Это в пять раз больше его зарплаты официанта, которую он бросил после того, как придумал новый способ заработка.

«По сути, я как Кардашьяны (семья знаменитых в США звезд реалити-шоу — прим. «Ленты.ру» ) — сижу на диване и ною, несколько раз шучу, но все равно получаю деньги», — рассказывает Хилл.

Парень пожаловался на частую негативную реакцию со стороны пользователей сети: многие считают, что выпрашивать деньги неправильно. Хилл хоть и не согласен со своими ненавистниками, тем не менее, предостерегает от такого заработка молодых людей. По его мнению, надо добиваться успеха в какой-нибудь области и тогда слава в социальных сетях придет сама.

Ранее в феврале 2019 года писательница из Шотландии Джулия Макдауэлл монетизировала свою способность называть вкус имен. Она предложила своим подписчикам отправлять ей свои имена за деньги, чтобы Макдауэлл назвала свои ощущение от них.