Британец зарабатывает, жалуясь на все что можно

Хитрый британец придумал, как можно заработать неплохую прибавку к основному доходу. Он просто жалуется на все, что его не устраивает, и получает за это компенсацию. Жалобы приносят ему тысячи долларов.

39-летний Крис Оуэн из графства Бакингемшир зарабатывает около 1300 долларов в год, жалуясь на все, начиная от плохого сервиса и заканчивая едой. Это началось три года назад с жалобы на доставку мраморного стола почти за 900 долларов. Три раза его доставляли с повреждениями, а на четвертый раз столешница отсутствовала вовсе.

«Я провел четыре субботы, ожидая доставку стола. И каждый раз его роняли во время перевозки. Я знал, что у меня есть право пожаловаться».

В ответ на жалобу Крис получил компенсацию за неудобства в размере 270 долларов — практически треть цены стола.

«Я не ищу целенаправленно, на что пожаловаться. Но если увижу, что что-то не так, я буду добиваться компенсации».

Теперь Крис получает в год примерно по 1300 долларов. Сумма его «заработка» меняется в зависимости от того, сколько времени он посвящает жалобе и насколько щедрой оказывается компания. Например, в 2015 году Крис получил около 860 долларов в виде компенсаций, бесплатных угощений и ваучеров. На следующий год доход увеличился в два раза.

Основной доход Криса идет от плохого питания и обслуживания. Например, очень часто получается «заработать» на майонезе.

«Я ненавижу майонез. Поэтому я всегда прошу, чтобы в бутерброды или бургеры его не добавляли. Но официанты постоянно ошибаются, а это значит, что нужно отправить бутерброд на кухню и ждать новый. Поэтому, когда приходит время платить по счету, можно легко попросить скидку или вообще вычеркнуть блюдо из счета из-за неудобств и ожидания».

Однажды популярная сеть пиццерий пригласила Криса и трех его друзей на бесплатный ужин после того, как во время первого посещения ресторана им пришлось полтора часа ждать, пока им принесут кувшин воды.

«Мы поели на 270 долларов в таком месте, где и 30 долларов сложно потратить».

Также около 50 долларов в год Крис получает, жалуясь на гигиену в кофейнях. А однажды рабочие повредили на кухне Криса распределительную коробку, которую установили несколько недель ранее. 100 долларов за установку коробки быстро возместили. Но Оуэн пошел дальше, написал жалобу в компанию, и ему быстро доплатили еще 650 долларов.

Крис уверяет, что нужно стоять на своем и говорить, если что-то не нравится.