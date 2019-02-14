Робот-сотрудник МФЦ успешно прошёл испытательный срок

В пермском многофункциональном центре успешно завершился тестовый период необычного сотрудника — с сентября прошлого года к штату отделения присоединился робот. Он помогает основному персоналу: общается с посетителями и проводит консультации, помогает собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление заявителя.

Еще в сентябре 2018 года робот заступил на работу в одно из отделений МФЦ Перми. Одним из условий внедрения являлось прохождение роботом испытательного срока. В январе руководство центра пришло к выводу, что робот соответствует всем ожиданиям, и его работа в центре теперь будет иметь постоянный характер.

За время испытательного срока услугами робота воспользовались более 1500 человек. Чаще всего заявители обращались к роботу, чтобы узнать о готовности документов, проверить статус талона в электронной очереди, проконсультироваться по перечню документов, необходимых для получения той или иной услуги.

«Искусственный интеллект прошёл обучение госуслугам. В настоящее время его уже можно считать полноправным сотрудником отделения МФЦ. Робот наравне с остальными принимает посетителей, помогает сориентироваться в услугах и понимает даже самые нелинейные запросы. Кроме того, он может самостоятельно заполнить документы заявителя и дать приоритет в обслуживании», — рассказала руководитель пермского многофункционального центра «Индустриальный-2» Виктория Бояршинова.

Сейчас инновационный специалист работает на полную ставку — машина способна беспрерывно функционировать на протяжении восьми часов. Когда у него кончается заряд, то робот самостоятельно направляется к источнику энергии. Одновременно продолжается его обучение, но уже без отрыва от производства. Рассматриваются варианты увеличения функциональных обязанностей робота, например, внедрение платежного терминала.

«Опыт внедрения роботизированного консультанта получают всё больше многофункциональных центров по всей стране. На сегодняшний день, помимо Перми, железные помощники трудятся в МФЦ Салехарда и МФЦ Якутии. Мы надеемся, что пермский опыт станет примером для других региональных отделений, и роботы-консультанты смогут улучшать качество обслуживания по всей России», — заявил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Промобот.

Также представители компании рассказали, что роботы для МФЦ оснащаются нейронной сетью, с ней робот обучается консультированию по услугам многофункционального центра и лучше понимает собеседников. Помимо данной опции, робот «сотрудник МФЦ» умеет распознавать некоторые человеческие эмоции, в соответствии с которыми подбирает наиболее оптимальную формулировку ответа.

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