Белая медведица разнесла снеговика

Обитательница петербургского зоопарка белая медведица Хаарчаана не оценила подарок, который сделали ей сотрудники. Работники зоосада соорудили в вольере хищницы снеговика, однако Хаарчаана не стала с ним церемониться: сначала она откусила нос из морковки, а потом навалилась на снеговика, разрушила его и улеглась в снежную кучу. Хаарчаана приехала в Санкт-Петербург в конце 2017 года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Двухлетняя медведица, чьё имя переводится с якутского как Снежинка, очень любопытна: она любит играть с дорожными конусами и картонными коробками, которые приносят ей сотрудники. Дважды в неделю медведица получает мясо, а в остальное время рыбу. А вот десертами Снежинку радуют постоянно, и всем прочим лакомствам она предпочитает яблоки и морковь.